"Будка поцелуев 2": Netflix поделился дебютный трейлером фильма (Видео)

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер продолжения романтической комедии "Будка поцелуев" 2018 года.

Режиссером сиквела выступил Винс Марселло, а главные роли вновь исполнили Джои Кинг, Джейкоб Элорди и др.

Оригинальная лента рассказывала о девушке по имени Эль, которая решила поучаствовать в "Будке поцелуев" на осеннем карнавале. Там она встретила Ноя — старшего брата ее лучшего друга. Вскоре у героев завязался роман.

После событий первой части главные герои провели вместе потрясающее лето любви. Однако теперь Элли отправляется в колледж и вынуждена быть в отношениях на расстоянии. В то же время в ее жизни появляется новый знакомый, вызывающий противоречивые чувства.

Премьера картины намечена на 24 июля.