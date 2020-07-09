"Хэллоуин" не будет "убивать" в этом году: релиз продолжения популярного фильма отложили

"Если мы выпустим его в октябре этого года, как планировалось, нам придется столкнуться с тем, что впечатление от фильма будет скомпрометировано нынешними проблемами с прокатом. Взвесив наши варианты, мы решили отложить театральный релиз на один год", - написал он.
Исполнительница главной роли Джеми Ли Кертис призналась, что решение студии стало для нее неожиданностью.
"Я так же разочарована, как и вы. В основном потому, что фильм, который Дэвид (Гордон Грин) создал из персонажей, придуманных Джоном и Деброй, - это шедевр. Провидческий и очень мощный. Я обещаю вам, что ожидание будет того стоить", - прокомментировала она.
Halloween Kills (2021) Extended Teaser Trailer#Halloween #HalloweenMovie #HalloweenAtHome #HalloweenKills #HalloweenKills2021 #MichaelMyers pic.twitter.com/jDifs2WRJf
— #Scream5 is happening! (@Iron_Wolf_Net) July 8, 2020
Как известно, что многие голливудские студии отложили и перенесли свои перспективные проекты на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса и введенных в разных странах ограничений.