"Хэллоуин" не будет "убивать" в этом году: релиз продолжения популярного фильма отложили

Поклонников серии фильмов "Хэллоуин" ждет неприятный сюрприз. Создатели очередного продолжения под названием "Хэллоуин убивает" объявили о том, что его релиз не состоится в 2020 году. Как объявил на своей официальной странице в Twitter Джон Карпентер, зрители смогут посмотреть его лишь в октябре 2021 года.

"Если мы выпустим его в октябре этого года, как планировалось, нам придется столкнуться с тем, что впечатление от фильма будет скомпрометировано нынешними проблемами с прокатом. Взвесив наши варианты, мы решили отложить театральный релиз на один год", - написал он.

Исполнительница главной роли Джеми Ли Кертис призналась, что решение студии стало для нее неожиданностью.

"Я так же разочарована, как и вы. В основном потому, что фильм, который Дэвид (Гордон Грин) создал из персонажей, придуманных Джоном и Деброй, - это шедевр. Провидческий и очень мощный. Я обещаю вам, что ожидание будет того стоить", - прокомментировала она.

Как известно, что многие голливудские студии отложили и перенесли свои перспективные проекты на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса и введенных в разных странах ограничений.