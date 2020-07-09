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Четверг, 09.07.2020

"Пацаны" продолжат борьбу с супергероями: второй сезон стартует в сентябре (Трейлер)

В ролике можно увидеть, как "Пацаны" продолжают борьбу с супергероями, в ряды которых во втором сезоне войдёт Штормфронт, способная бить врагов молниями. 4 сентября выйдут три серии второго сезона "Пацанов". Остальные пять будут выпускать по одной в неделю. "Пацаны" — адаптация одноимённой серии комиксов Гарта Энниса, также известного по "Проповеднику". Первый сезон сериала вышел летом 2019 года и за две недели после релиза стал одним из самых популярных сериалов в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.
DTF
Фото: Скриншот
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