Актриса Тэнди Ньютон рассказала, как боялась Тома Круза

Перфекционизм Круза иногда негативно влияет на эмоциональное состояние его коллег.

В откровенном интервью Vulture Тэнди Ньютон поделилась некоторыми неприятными историями из своей актерской карьеры, которые связаны с сексизмом и психологическим давлением. Один из таких случаев произошел во время съемок "Миссии: невыполнима 2" вместе с Томом Крузом:

Я очень боялась Тома. Как личность он всегда склонен к доминированию. При этом он упорно старается быть милым, но от давления это не избавляет. Думаю, ему кажется, что только он один способен выполнить ту или иную задачу наилучшим образом. Однажды мы снимались вместе в ночной сцене. Том был недоволен моими действиями, потому что у меня были паршивые реплики. Тогда мы отсняли эту сцену, обменявшись ролями: он был мной, а я была им. И это оказалось самым бесполезным решением… Это было словно прямое обличение. Из-за этого меня лишь сильнее охватили ужас и ощущение небезопасности. Это был позор. Но Том достоин благословения. Я не шучу, потому что он действительно старался изо всех сил.

По словам Ньютон, позже был звонок от Круза. Актриса думала, что он хочет извиниться за произошедшее, но не тут-то было. На деле Круз сообщил ей, что на следующей неделе им предстоит заняться пересъемками:

Когда мы снимали эту сцену во второй раз, я пришла на площадку и выдала все, что могла, потому что я осознала, чего он от меня хотел. Он просто хотел, чтобы я была альфа-стервой. Я приложила все возможные усилия для этого. Это не лучший способ добиваться от кого-то наилучших результатов. Том не был ужасен. Дело было лишь в том, что он испытывал стресс. Это был невероятный опыт, и знаете, кто обеспечил мне эту роль? Николь Кидман.

Напомним, что на момент съемок "Миссии: невыполнима 2" Кидман и Круз состояли в браке. Пара развелась в 2001 году.