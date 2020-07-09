Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

Актриса Тэнди Ньютон рассказала, как боялась Тома Круза

Актриса Тэнди Ньютон рассказала, как боялась Тома Круза
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
Перфекционизм Круза иногда негативно влияет на эмоциональное состояние его коллег.

В откровенном интервью Vulture Тэнди Ньютон поделилась некоторыми неприятными историями из своей актерской карьеры, которые связаны с сексизмом и психологическим давлением. Один из таких случаев произошел во время съемок "Миссии: невыполнима 2" вместе с Томом Крузом: 

Я очень боялась Тома. Как личность он всегда склонен к доминированию. При этом он упорно старается быть милым, но от давления это не избавляет. Думаю, ему кажется, что только он один способен выполнить ту или иную задачу наилучшим образом. Однажды мы снимались вместе в ночной сцене. Том был недоволен моими действиями, потому что у меня были паршивые реплики. Тогда мы отсняли эту сцену, обменявшись ролями: он был мной, а я была им. И это оказалось самым бесполезным решением… Это было словно прямое обличение. Из-за этого меня лишь сильнее охватили ужас и ощущение небезопасности. Это был позор. Но Том достоин благословения. Я не шучу, потому что он действительно старался изо всех сил.

По словам Ньютон, позже был звонок от Круза. Актриса думала, что он хочет извиниться за произошедшее, но не тут-то было. На деле Круз сообщил ей, что на следующей неделе им предстоит заняться пересъемками:

"Будка поцелуев 2": Netflix поделился дебютный трейлером фильма (Видео)

Когда мы снимали эту сцену во второй раз, я пришла на площадку и выдала все, что могла, потому что я осознала, чего он от меня хотел. Он просто хотел, чтобы я была альфа-стервой. Я приложила все возможные усилия для этого. Это не лучший способ добиваться от кого-то наилучших результатов. Том не был ужасен. Дело было лишь в том, что он испытывал стресс. Это был невероятный опыт, и знаете, кто обеспечил мне эту роль? Николь Кидман.

Напомним, что на момент съемок "Миссии: невыполнима 2" Кидман и Круз состояли в браке. Пара развелась в 2001 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Том Круз, Кино, Тэнди Ньютон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь