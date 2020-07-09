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Кино будет: фильм Олега Сенцова получил господдержку

Кино будет: фильм Олега Сенцова получил господдержку
16:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинский режиссер Олег Сенцов получил поддержку от Госкино. На съемки его нового фильма выделено более 25 млн гривен. Об этом рассказал сам режиссер на страничке в Facebook.

Всего новый фильм "стоит" около 2-х млн евро, и помощь от Госкино Украины покрывает только 50% расходов.  Остальное - это помощь Польского киноинститута и немецкого кинофонда.

Также Сенцов сообщил, что съемки планируют начать уже этой осенью. 

"Только что Совет по государственной поддержке кинематографии проголосовал за предоставление финансовой помощи моему фильма «Носорог», который уже выигрывал питчинг Госкино еще в 2012 году. Ни у кого из экспертов не возникло сомнений по поводу поддержки этого долгожданного проекта" - написал Олег.

В своем посте Олег Сенцов также выразил благодарность членам Совета, министру культуры и вообщем всему Госкино за поддержку его нового проекта. 

Лента "Носорог" получила финансирование еще в далеком 2012 году, но тогда бюджет составлял только 8 млн. гривен. Увы Олег Сенцов не смог приступить к съемкам киноленты, так как был похищен и заключен в России. 

"Вторую также стоит приобрести": Олег Сенцов презентует новый роман

"Носорог" - это криминальная драма, сюжет которой основан на истории жизни бывшего бандита лихих 90-х.  Фильм расскажет о "взлете" главного героя, который обернется потерей самых близких, но в итоге судьбоносная встреча с незнакомцем подарит герою возможность изменить свою жизнь. 

Проект "Носорог" - третья полнометражная работа Олега Сенцова. 

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Кино, Фильм, Госкино, Олег Сенцов.

Автор:

Телеграф
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