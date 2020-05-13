Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Майские пенсии: ПФУ направил еще 1,3 миллиарда на выплату
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
Штаб ООС: боевики 5 раз нарушали "тишину", один военный ранен
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
В Серии А назвали ориентировочную дату возобновления сезона
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной

"Вторую также стоит приобрести": Олег Сенцов презентует новый роман

"Вторую также стоит приобрести": Олег Сенцов презентует новый роман
18:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Украинский кинорежиссер Олег Сенцов в пятнице презентует новый роман в режиме онлайн.

В пятницу, 15 апреля, Олег Сенцов презентует свой новый апокалиптический роман Вторую также стоит приобрести, написанный во время заключения в российской колонии.

"Роман "Вторую также стоит приобрести" был задуман в рамках трилогии, когда я писал свой первый роман Купите книгу - она смешная. Тогда, в 2010 году, я не думал, что мои книги будут изданы, тем более написанные в таком несерьезном стиле. Но я пообещал себе, что если первый роман когда-то будет издан и будет больше 18-ти читателей, то я напишу второй, а затем, возможно, и третий", - цитирует Сенцова Читомо.

Также он рассказал, что находясь в заключении, узнал, что его книга издана и собирает положительные отзывы читателей. "Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой", - рассказал Сенцов.

Сенцов вспомнил о дне своего ареста: Ни о чем не сожалею и ничего не хотел бы изменить

"Главная тема романа - это стремление общества, более технически и интеллектуально развитого, навязать свои правила жизни менее развитому. Когда роман только задумывался, я руководствовался неудачным опытом США, их попытками продвижения демократии на Ближнем Востоке, в том числе с применением военной силы. Поэтому действие романа происходит в Америке, но на этот раз прилетают инопланетяне, берут страну под контроль и уже самих американцев начинают заставлять жить по их правилам. Это была первоначальная идея, но когда писался роман, то на него, конечно же, повлияли события 2014 года - оккупация Крыма русскими войсками и коллаборационизм части населения и органов местной власти, которые последовали за ней", - добавил он.

Прямая трансляция состоится на странице Видавництво Старого Лева в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Роман, Новинки литературы, Олег Сенцов, "Вторую также стоит приобрести".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Верховная Рада приняла банковский закон: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Сериал &quot;Комната 104&quot; не получит продолжения
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь