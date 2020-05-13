"Вторую также стоит приобрести": Олег Сенцов презентует новый роман

Новости культуры:Украинский кинорежиссер Олег Сенцов в пятнице презентует новый роман в режиме онлайн.

В пятницу, 15 апреля, Олег Сенцов презентует свой новый апокалиптический роман Вторую также стоит приобрести, написанный во время заключения в российской колонии.

"Роман "Вторую также стоит приобрести" был задуман в рамках трилогии, когда я писал свой первый роман Купите книгу - она смешная. Тогда, в 2010 году, я не думал, что мои книги будут изданы, тем более написанные в таком несерьезном стиле. Но я пообещал себе, что если первый роман когда-то будет издан и будет больше 18-ти читателей, то я напишу второй, а затем, возможно, и третий", - цитирует Сенцова Читомо.

Также он рассказал, что находясь в заключении, узнал, что его книга издана и собирает положительные отзывы читателей. "Поэтому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за 3 месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019-го, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой", - рассказал Сенцов.

"Главная тема романа - это стремление общества, более технически и интеллектуально развитого, навязать свои правила жизни менее развитому. Когда роман только задумывался, я руководствовался неудачным опытом США, их попытками продвижения демократии на Ближнем Востоке, в том числе с применением военной силы. Поэтому действие романа происходит в Америке, но на этот раз прилетают инопланетяне, берут страну под контроль и уже самих американцев начинают заставлять жить по их правилам. Это была первоначальная идея, но когда писался роман, то на него, конечно же, повлияли события 2014 года - оккупация Крыма русскими войсками и коллаборационизм части населения и органов местной власти, которые последовали за ней", - добавил он.

Прямая трансляция состоится на странице Видавництво Старого Лева в Facebook.