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Сенцов вспомнил о дне своего ареста: Ни о чем не сожалею и ничего не хотел бы изменить

Сенцов вспомнил о дне своего ареста: Ни о чем не сожалею и ничего не хотел бы изменить
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сенцов говорит, что день ареста изменил его жизнь, но он ни о чем не жалеет.

Украинский писатель и режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов отмечает, что 10 мая 2014 года - день, когда его арестовали в оккупированном Крыму, - изменил его жизнь, но он ни о чем не сожалеет.

Об этом бывший политзаключенный написал в Facebook.

"10 мая. День, который изменил мою жизнь шесть лет тому назад. День ареста и пыток. Я ни о чем не сожалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз мне бы не хотелось. У каждого свой путь и свой выбор. Я свой сделал еще на Майдане, и если было бы нужно, повторил бы то же самое, ни от чего не отрекшись", - отметил он.

Одновременно Сенцов вспомнил о тех украинцах, которые "до сих пор находятся в плену, ждут освобождения и надеются на нас и нашу Родину".

Как сообщалось, Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в оккупированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в якобы организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима, Кольченко - к 10 годам заключения. Оба свою вину не признали.

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Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги на севере России.

В заключении он 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

7 сентября 2019 года Сенцова, Кольченко и еще 33 украинских политзаключенных и военнопленных освободили в результате обмена с российской стороной.

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Политзаключенные, Олег Сенцов, Оккупированный Крым.
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