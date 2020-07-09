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"Айван, единственный и неповторимый": Disney представил дебютный трейлер фильма о горилле (Видео)

"Айван, единственный и неповторимый": Disney представил дебютный трейлер фильма о горилле (Видео)
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Disney+ презентовал первый трейлер фильма "Айван, единственный и неповторимый", в котором Анджелина Джоли озвучила слона.

В озвучке также участвовали Сэм Рокуэлл, Хелен Миррен, Брайан Крэнстон и Дэнни ДеВито. Режиссером выступила Тэа Шеррок.

Лента снята по одноименному роману американской писательницы Кэтрин Эпплгейт The One and Only Ivan ("Айван, единственный и неповторимый"), который в 2013 году был удостоен медали Ньюбери.

Сюжет этой книги основан на реальных событиях, произошедших с гориллой Айваном, который прославился своими рисунками, выполненными в "пальчиковой технике".

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По сюжету картины горилла Айван был разлучен в детстве со своей семьей. Он живет в торговом центре и выступает в маленьком цирке. Спустя много лет к нему в зверинец подселяют маленькую слониху Руби, которая напоминает Айвану о доме и предлагает план побега. Его тянет в джунгли, но и с добрым владельцем ТЦ Маком (Брайан Крэнстон) как-то грустно прощаться.

Премьера фильма на Disney+ намечена на 14 августа.

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Кино, Фильм, Дисней, Трейлер.

Автор:

Телеграф
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