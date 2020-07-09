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В духе "Брачной истории": Зендая снялась в новом фильме

В духе "Брачной истории": Зендая снялась в новом фильме
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф 112.ua
Сценарист и режиссер Сэм Левинсон, известный по работе над популярным сериалом о подростках "Эйфория", снял новый фильм во время карантина. Главные роли сыграли Зендая и Джон Дэвид Вашингтон.

Как сообщает Deadline, секретный проект получил название Malcolm & Marie. Картину снимали в конце июня в течение двух недель в просторном отдаленном особняке. Это помогло не только воссоздать нужную для фильма атмосферу, но и придерживаться необходимой дистанции.

Инициатором производства фильма стала сама певица Зендая, которая играет в "Эйфории" от НВО. После того, как работу над вторым сезоном сериала приостановили из-за пандемии, актриса позвонила Левинсону и предложила снять фильм на карантине.

Сюжет фильма не раскрывается. Известно, что фильм снят в духе "Брачной истории". При этом картина отразит несколько актуальных социальных проблем.

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Информации о том, когда фильм выйдет на экраны, пока нет.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Съемки, Зендая, Сэм Левинсон.

Автор:

Телеграф
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