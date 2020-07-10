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Бен Аффлек внезапно вернулся к роли Бэтмена в фан-постере "Лиги справедливости 2"

Бен Аффлек внезапно вернулся к роли Бэтмена в фан-постере "Лиги справедливости 2"
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com
Один из поклонников комиксов DC представил новый грандиозный фан-арт, в котором "Лига справедливости 2" и "Аквамен 2" объединились в одно целое под названием "Лига справедливости: Трон Атлантиды". Более того, на постере Бен Аффлек вернулся к роли Бэтмена, чего в реальности, кажется, уже не произойдет.

Кассовые сборы ставят под удар целые киновселенные. Так произошло и с "Лигой справедливости", которую изначально предполагалось выпустить в двух частях, создав стартовую площадку для нового мира DC.

После провала фильма в прокате об этих планах пришлось забыть, однако Warner Bros. решилась на выпуск режиссерской версии ленты, и теперь фанаты надеются, что все изменится.

Ранее в этом году актер заявил, что растерял свой пыл в отношении этого супергероя, и, хоть съемки в "Бэтмене против Супермена" оставили ему много приятных воспоминаний, вновь примерять костюм Брюса Уэйна он не хочет. 

 

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Я сделал для этой роли все, что мог, и обнаружил, что потерял свой энтузиазм. Этим должен заниматься кто-то, для кого это станет исполнением самой смелой мечты. Но у меня действительно остались замечательные воспоминания о том, как захватывающе это было и как мы веселились, — поделился Аффлек.

И все же у фанатов будет возможность еще раз увидеть актера в роли Бэтмена, когда на экраны выйдет полная версия "Лиги справедливости" Зака Снайдера. Фильм должен появиться в стриминговом сервисе HBO Max в следующем году.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Бэтмен, Бен Аффлек, Лига справедливости 2.

Автор:

Телеграф
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