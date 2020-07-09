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От режиссера "Зеленой книги": Дилан О’Брайен получил роль в новом фильме

От режиссера "Зеленой книги": Дилан О’Брайен получил роль в новом фильме
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Актер Дилан О’Брайен ("Бегущий в лабиринте") получил главную роль в новом проекте Питера Фаррелли ("Зеленая книга").

Как сообщает Variety, на одну из ключевых ролей также рассматривается актриса Томасин МакКензи ("Кролик Джоджо").

В основу сюжета нового фильма ляжет книга The Greatest Beer Run Ever, которая рассказывает о ветеране войны Донохью. В 1967 году он отправился из Нью-Йорка во Вьетнам, чтобы поддержать товарищей на войне и привезти им американского пива.

В настоящий момент идет работа над сценарием картины. В фильме также сыграет Вигго Мортенсен, работавший с Фаррелли над "Зеленой книгой".

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Ранее, стало известно, что во-время карантина Зендая снялась в фильме режиссера Сэма Левинсона, известного по работе над популярным сериалом о подростках "Эйфория". 

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дилан О’Брайен.

Автор:

Телеграф
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