От режиссера "Зеленой книги": Дилан О’Брайен получил роль в новом фильме

Актер Дилан О’Брайен ("Бегущий в лабиринте") получил главную роль в новом проекте Питера Фаррелли ("Зеленая книга").

Как сообщает Variety, на одну из ключевых ролей также рассматривается актриса Томасин МакКензи ("Кролик Джоджо").

В основу сюжета нового фильма ляжет книга The Greatest Beer Run Ever, которая рассказывает о ветеране войны Донохью. В 1967 году он отправился из Нью-Йорка во Вьетнам, чтобы поддержать товарищей на войне и привезти им американского пива.

В настоящий момент идет работа над сценарием картины. В фильме также сыграет Вигго Мортенсен, работавший с Фаррелли над "Зеленой книгой".

Ранее, стало известно, что во-время карантина Зендая снялась в фильме режиссера Сэма Левинсона, известного по работе над популярным сериалом о подростках "Эйфория".