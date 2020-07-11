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HBO готовит ремейк драмы "Сцены из супружеской жизни": кто исполнит главные роли

HBO готовит ремейк драмы "Сцены из супружеской жизни": кто исполнит главные роли
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
HBO работает над новым проектом "Сцены из супружеской жизни" (Scenes From A Marriage), основанном на одноименном мини-сериале 1973 года режиссера Ингмара Бергмана.

Как сообщает Variety, главные роли исполнят Оскар Айзек ("Звездные войны") и Мишель Уильямс ("Горбатая гора").

Сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером выступит Хагай Леви.

Когда выйдет сериал пока неизвестно.

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В оригинальном сериале главные роли исполняли Лив Ульман и Эрланд Юзефсон. Шестисерийный проект Бергмана был основан на его личной жизни и отношениях с актрисой Лив Ульман. В центре сюжета — супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. Не найдя другого решения, супруги разводятся, но вскоре понимают, что их любовь не прошла и снова сближаются.

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Все по теме:

Кино, Фильм, HBO, Мишель Уильямс, Оскар Айзек.

Автор:

Телеграф
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