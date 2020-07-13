"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити

Режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз совместно со сценаристом Теренсом Уинтером планируют выпустить "полицейский" сериал по вселенной "Бэтмена". Новый проект планирует выпускать HBO Max.

Действие сериала происходит в том же мире, который Ривз создал для "Бэтмена" со звездой "сумерек" Робертом Паттинсоном. Сюжет картины расскажет о коррупции, которая "расцвела" в Готэм-Сити. Больше подробностей о сериале нет.

Также неизвестно и название будущего проекта.

Сериал о полицейских из Готэма - это дебютный проект, объявленный в рамках новой общей сделки Ривза с телевизионной группой Warner Bros.

Ривз отметил, что этот сериала это потрясающая возможность расширить понимание того мира, что режиссер создал в фильме о Бэтмене, и также поможет исследовать его глубже. Также режиссер добавил, что очень рад поработать с Теренсом Уинтером.

"Возможность начать работать с невероятно талантливым Теренсом Уинтером, который так проницательно и сильно написал о мирах преступности и коррупции. Это абсолютная мечта", - сказал Ривз.

Подробности о выходе и количестве серий пока держат в тайне.