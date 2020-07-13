Всем спасибо, все свободны: HBO закрывает комедийный сериал "Беги"

Канал HBO решил не продолжать романтический комедийный триллер "Беги" с участием Домналла Глисона и Мерритт Уивер. Принято решение закрыть сериал после первого сезона, который вышел в апреле текущего года.

Такое решение пришло через полтора месяца после премьеры сериала. По окончанию последней серии начались дискуссии о втором сезоне, и возможном переносе производства в Лос-Анджелес.

"Изучив возможные пути продолжения путешествия Руби и Билли вместе с шоураннером проэкта Вики Джонс, мы пришли к решению, что не будем двигаться вперед со вторым сезоном", - говорится в заявлении HBO.

Критики, в целом, положительно оценили сериал, однако к финалу этот рейтинг снизился. Многие критики посчитали, что сериал не смог реализовать себя, и показать весь потенциал. Видимо это тоже повлияло на решение закрыть сериал.

Проект был создан Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж, которые ранее писали сценарии к "Дряни" и "Убивая Еву".

Трейлер сериала:

Семисерийный сериал рассказывал о женщине Руби, которая решает оставить свою прежнюю жизнь позади, и после письма от бывшего возлюбленного Билли отправляется с ним в путешествие по США. Но в конце поездки оказывается, что это путешествие лишь эксперимент, который проводил Билли. Но когда он заявляет о своей любви к Руби, она молча уходит к своему мужу и детям.