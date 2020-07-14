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Триллер о пандемии коронавируса: известны исполнители главных ролей

Триллер о пандемии коронавируса: известны исполнители главных ролей
14:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Фильм о пандемиии коронавируса Songbird обзавелся исполнителями главных ролей. Об этом сообщает Deadline.

Главные роли, двух влюбленных, которых разделила эпидемия, сыграют звезда "Ривердейла" Кей Джей Апа и актриса из "Милые обманщицы: Перфекционистки" София Карсон. Также сообщается, что в фильме снимается Деми Мур.

Картина перенесет зрителей в ближайшее будущее, где власти ужесточают карантин, потому что вирус еще больше мутировал. Что бы защитить жителей, и остановить распространение болезни, город решают разделить на две части. Молодой парень с редким имунитетом (Кей Джей Апа) работает курьером, который доставляет товары и по всему городу. Его девушка (София Карсон) находится в изоляции, и у пары нет возможности физически быть вместе. Главный герой пойдет против военного положения и выступит против главы семьи его возлюбленной - женщины (Деми Мур), которая, ни перед чем не остановится, чтобы защитить свою семью и сохранить свой образ жизни. И все это для того, чтобы быть с той, кого он любит.

Продюсерами фильма стали режиссер Майкл Бэй и Адам Гудман. Сценарием занимался Адам Мэйсон, который написал совместно с Саймоном Бойсом.

Украинский фильм покажут на стриминговой платформе HBO Europe

Съемки триллера уже стартовали. На прошлой неделе в Лос-Анджелесе начали снимать первые сцены будущего фильма. Дата выхода ленты на большие экраны не известна.

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Кино, Фильм, Съемки, Триллер.

Автор:

Телеграф
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