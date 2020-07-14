Украинский фильм покажут на стриминговой платформе HBO Europe

На европейской стриминговой платформе HBO Europe выйдет фильм украинского производства.

Украинский фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича появится на европейской стриминговой платформе HBO Europe.

Как сообщили авторы фильма на странице в Facebook, релиз планируется осенью 2020 года.

"Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры", — говорится в сообщении.

Украинская премьера комедии Мои мысли тихие состоялась на Одесском кинофестивале в 2019 году, а в широкий украинский прокат она вышла 16 января 2020. Кассовые сборы ленты составили почти 10 млн гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 000 зрителей.

Фильм рассказывает о молодом звукорежиссере Вадиме, который получает задание записать голоса закарпатских животных, которое может стать его шансом навсегда покинуть Украину и отправиться в Канаду. Но главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек — мама Вадима.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.