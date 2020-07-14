От создателя "Рика и Морти": первый трейлер "Star Trek: Lower Decks" (Видео)

Star Trek: Lower Decks ("Звездный путь: Нижние палубы") — комедийный мультсериал, который рассказывает о приключениях экипажа поддержки корабля Cerritos. Над шоу работает Майк МакМэхан, который выступал сценаристом и продюсером "Рика и Морти", а также "Солнечных противоположностей". В первом сезоне мультсериала будет 10 серий. Его премьера состоится в стриминговом сервисе CBS All Access 6 августа. CBS заказал мультсериал по "Звёздному пути" ещё в 2018 году. В планах у компании пока два сезона.