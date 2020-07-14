"Захватывающий третий акт": сериал "Ханна" решили продлить

Сериал Ханна возвращается, чтобы показать еще один невероятный сезон. В понедельник Amazon Studios заказали третий сезон сериала по фильму Джо Райта 2011 года.

После премьеры третьего сезона сериал "Ханна" превратился в настоящий хит, поэтому сервис Amazon Prime Video незамедлительно принял решение продлевать драму.

Об этом пишет Deadline.

Как известно, за основу этого сериала взято фильм "Ханна. Совершенное оружие", который вышел 9 лет назад.

Исполнительным продюсером и сценаристом по прежнему будет Дэвид Фарр. Он рассказал, что думает о продолжении сериала: "Это будет захватывающий третий акт".

Сериал "вертится" вокруг титульного персонажа Ханны, сыгранной Эсме Крид-Майлз, которая прячется от зловещего правительственного агентства и в ходе этого узнает новые вещи о себе. Вскоре она понимает, что в этой секретной программе поучаствовала не только она. В текущем сезоне героиня встречает агентов с аналогичными навыками.

В каст сериала, кроме главной героини, попали также Дермот Малруни, Мирей Инос, Джиллз Норрис-Тари и другие.