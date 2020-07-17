Miramax готовит перезапуск криминальной комедии "Флетч"

Miramax Films занимается перезапуском криминальной комедии "Флетч" Майкла Ритчи, основанного на мистических романах Грегори МакДональда.

Режиссером перезапуска назначен Грег Моттола, снявший "Шпионов по соседству". Главную роль сыграет Джон Хэмм. Джон сыграет отчаянного репортера-расследователя, которого в оригинальной ленте играл Чеви Чейз в 1985 году.

Он также выступит продюсером фильма совместно с Конни Тавэл.

Эта идея уже давно разрабатывается как римейк или переосмысление, в том числе с Warner Bros. и Relativity Studios. Фильм-адаптация Miramax будет основоваться на второй книге из серии "Флетч" Грегори Макдональда, "Исповедь, Флетч".

Дата премьеры и начала производства не сообщаются.