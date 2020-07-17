Miramax готовит перезапуск криминальной комедии "Флетч"

Режиссером перезапуска назначен Грег Моттола, снявший "Шпионов по соседству". Главную роль сыграет Джон Хэмм. Джон сыграет отчаянного репортера-расследователя, которого в оригинальной ленте играл Чеви Чейз в 1985 году.
Он также выступит продюсером фильма совместно с Конни Тавэл.
Эта идея уже давно разрабатывается как римейк или переосмысление, в том числе с Warner Bros. и Relativity Studios. Фильм-адаптация Miramax будет основоваться на второй книге из серии "Флетч" Грегори Макдональда, "Исповедь, Флетч".
Дата премьеры и начала производства не сообщаются.