Педро Альмодовар снимает новый фильм с Тильдой Суинтон в главной роли

Режиссер Педро Альмодовар начал работу над новым короткометражным фильмом под названием "Человеческий голос".

Съемки картины уже стартовали в Мадриде. Известно, что главную роль сыграет актриса Тильда Суинтон.

Младший брат режиссера Агустин опубликовал в своем Твиттере снимок со съемочной площадки. На фото изображены сам постановщик Педро Альмодовар и актриса Тильда Суинтон. Запечатлены они в защитных масках, что показывает, что они соблюдают противоэпидемические правила.

Pedro Almodóvar,Tilda Swinton, El Deseo , #LaVozHumana . Primer día de rodaje. pic.twitter.com/84ZQVmW9d5 — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) July 16, 2020

Основу сюжета новой короткометражки становит пьеса Жана Кокто "Человеческий голос". Действие ленты развернется в парижской спальне, где главная героиня будет изливать мужчине душу по телефону. Режиссер немного осовременил пьесу до современный реалий, ведь она была написана в далеком 1930 году.

Дата выхода фильма "Человеческий голос" пока неизвестна.