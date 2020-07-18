Карантин перенес нас у новую реальность: Киевский фестиваль короткометражного кино пройдет онлайн

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов (KISFF) 2020 пройдет с 5 по 9 августа в кинотеатре "Киевская Русь" в онлайн формате. Об этом сообщает команда фестиваля в Facebook.

"KISFF - это микс онлайн и офлайн событий. Без привычных очередей на входе, объятий и вечеринок. Только 12 показов в кинотеатрах и стриминговые трансляции на нашем сайте. Все обсуждения пройдут в онлайн формате. Это требования современного мира, где приоритетами являются безопасность и забота о нашем комьюнити", - говорится в сообщении.

Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов 2020 пройдет в большом зале кинотеатра "Киевская Русь", который планируют заполнить на 25%. Всего доступными будут только 300 мест, а показов - два в день. Перерывы между сеансами будут длинными, чтобы не создавать толпу и не рисковать здоровьем зрителей.

В программе KISFF 2020 нашлось место не только темам экологических угроз, глобального потребления, джентрификации и чрезмерного доступа к информации, но и вопросом изоляции и тоске по кинотеатрам.

Организаторы предупреждают, что доступ на фестиваль будет возможен только с соблюдением всех обязательных рекомендаций Минздрава. Ответы на самые популярные вопросы о правилах посещения фестиваля, мер безопасности и проведения онлайн показов можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.