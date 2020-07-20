Режиссеры "Шучу" снимут сериал про Соколиный Глаз

Известно, что сериал будут снимать Эмбер Финлейстон и Кэти Эллвуд, известные под псевдонимами Берт и Берти. Режиссером сериала станет Риз Томас.
Главную роль в сериале "Соколиный Глаз" исполнит актер Джереми Реннер, который ранее уже играл эту роль в фильмах компании Marvel.
Также сообщается, что шоураннером и сценаристом нового проекта станет Джонатан Игла, который ранее был продюсером сериалов "Ясновидец" и "Соболезную вашей утрате".
Премьера "Соколиного Глаза" состоится на осенью следующего года. Так как другие сериалы Marvel выйдут с задержкой из-за пандемии коронавируса.
На данный момент пока становится неизвестной дата показа "Сокола и Зимнего солдата". Но в тоже время понятно, что не в августе, как было запланировано.