Режиссеры "Шучу" снимут сериал про Соколиный Глаз

Появилась новая информация о сериале Marvel "Соколиный Глаз". Компания Disney подписали контракты с рядом режиссеров.

Известно, что сериал будут снимать Эмбер Финлейстон и Кэти Эллвуд, известные под псевдонимами Берт и Берти. Режиссером сериала станет Риз Томас.

Главную роль в сериале "Соколиный Глаз" исполнит актер Джереми Реннер, который ранее уже играл эту роль в фильмах компании Marvel.

Также сообщается, что шоураннером и сценаристом нового проекта станет Джонатан Игла, который ранее был продюсером сериалов "Ясновидец" и "Соболезную вашей утрате".

Премьера "Соколиного Глаза" состоится на осенью следующего года. Так как другие сериалы Marvel выйдут с задержкой из-за пандемии коронавируса.

На данный момент пока становится неизвестной дата показа "Сокола и Зимнего солдата". Но в тоже время понятно, что не в августе, как было запланировано.