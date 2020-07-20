"Человек-невидимка" и "Вивариум": опубликован список лучших хорроров первой половины 2020 года

Перечень составили эксперты американского издания Сollider.
Составители списка отмечают, что новые хорроры постепенно меняют формат повествования, а западные режиссеры стараются не использовать в своих сюжетах шаблонные уловки и стереотипность.
На волне пандемии коронавируса в этом году жанр ужасов начал пользоваться у зрителей особой популярностью. Благодаря просмотрам таких фильмов общество старается избавиться от накопившихся негативных эмоций.
Вот ТОП-15 фильмов-ужасов, которые попали в список:
1. "Под водой"
2. "После полуночи"
3. "Цвет из иных миров"
4. "Иди к папочке"
5. "Пара нормальных"
6. "Человек-невидимка"
7. "Гретель и Гензель"
8. "Охота"
9. "Сторожка"
10. "Платформа"
11. "Реликвия"
12. "Кричи, королева! Мой кошмар на улице Вязов"
13. "Морские паразиты"
14. "Глотай"
15. "Вивариум"
Стоить отметить, что в списке много картин, снятых в жанре инди, а также смешанной тематики.