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"Человек-невидимка" и "Вивариум": опубликован список лучших хорроров первой половины 2020 года

"Человек-невидимка" и "Вивариум": опубликован список лучших хорроров первой половины 2020 года
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети опубликован список лучших фильмов-ужасов первой половины 2020 года.

Перечень составили эксперты американского издания Сollider.

Составители списка отмечают, что новые хорроры постепенно меняют формат повествования, а западные режиссеры стараются не использовать в своих сюжетах шаблонные уловки и стереотипность.

На волне пандемии коронавируса в этом году жанр ужасов начал пользоваться у зрителей особой популярностью. Благодаря просмотрам таких фильмов общество старается избавиться от накопившихся негативных эмоций.

Вот ТОП-15 фильмов-ужасов, которые попали в список:

1. "Под водой"

2. "После полуночи"

3. "Цвет из иных миров"

4. "Иди к папочке"

5. "Пара нормальных"

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6. "Человек-невидимка"

7. "Гретель и Гензель"

8. "Охота"

9. "Сторожка"

10. "Платформа"

11. "Реликвия"

12. "Кричи, королева! Мой кошмар на улице Вязов"

13. "Морские паразиты"

14. "Глотай"

15. "Вивариум"

Стоить отметить, что в списке много картин, снятых в жанре инди, а также смешанной тематики.

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Фильмы, Хоррор, Ужасы.

Автор:

Телеграф
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