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В сети набирает популярность тизер "Новых мутантов" (Видео)

В сети набирает популярность тизер "Новых мутантов" (Видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Компания 20th Century Studios выпустила новый тизер, в котором основное внимание уделено способностям Ульяны Распутиной, которую сыграла британско-аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой.

Действия фантастического фильма о молодых мутантах происходят в киновселенной "Люди Икс".

Лента создана на основе комиксов Marvel. В картине рассказывается о пяти мутантах, которые находятся на секретном объекте против своей воли. Они должны сразиться с угрозами своих способностей, а также с грехами своего прошлого. Надеясь на помощь и поддержку, мутанты становятся жертвами жестокого эксперимента.

Долгожданная лента "Новые мутанты" переносилась пять раз. Премьера фильма должна была состояться еще 12 апреля 2018 года.

Сейчас выход хоррора запланирован на 27 августа этого года.

Напомним, что в фильме сыграли молодые актеры, которых уже называют будущим Голливуда. В проекте приняли участие Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Чарли Хитон, Блю Хант, Алиси Брага и Генри Зага.

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Как сообщалось ранее, американский режиссер фильма "Новые мутанты" Джош Бун заявил, что если картина станет достаточно успешной, он готов снять полную трилогию о молодых героях.

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Все по теме:

Marvel, Тизер, Новые мутанты, 20th Century Studios.

Автор:

Телеграф
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