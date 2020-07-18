Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
"Джентльменское соглашение": Кравчук рассказала о "кодексе этики" для "слуг народа"
"Джентльменское соглашение": Кравчук рассказала о "кодексе этики" для "слуг народа"
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition
Microsoft прекратила производство консоли Xbox One X: ждем Xbox Series X

Звезда "Мира Юрского периода" показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)

Звезда "Мира Юрского периода" показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Американская актриса Брайс Даллас Ховард в своем аккаунте в Twitter опубликовала шокирующие фотографии, на которых изображены огромные синяки, полученные в ходе съемок фильма "Мира Юрского периода 3".

Звезда популярной серии фильмов "Мир Юрского периода" не щадит сил, чтобы сделать свою работу максимально совершенной.

Так, на днях в соцсети 39-летняя Брайс Даллас Ховард показала серию снимков, на которых продемонстрировала руки, усыпанные большими синяками после выполнения сложных трюков на съемках.

"Поднимите руки, если хотите снова повторить эти трюки", - с юмором подписала снимки Брайс.

Самый дорогой проект Netflix: режиссеры "Мстителей" снимут триллер с Крисом Эвансом в главной роли

Как сообщалось ранее, после продолжительного простоя съемок американского научно-фантастического фильма "Мир Юрского периода" в связи с пандемией коронавируса во всем мире актерская команда снова начала восстанавливать свою работу и продолжает трудиться над проектом. Отмечается, что на меры безопасности от COVID-19 потратят $5 миллионов.

Сюжет киноленты пока не раскрывается, но уже известно, что события фильма будут происходит после финала второй части, когда главные герои выпустили динозавров на свободу в открытый мир.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мир Юрского периода, Брайс Даллас-Ховард.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
03 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
04 Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали
05 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
Звезда &quot;Мира Юрского периода&quot; показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)
Звезда "Мира Юрского периода" показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь