Звезда "Мира Юрского периода" показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)

Американская актриса Брайс Даллас Ховард в своем аккаунте в Twitter опубликовала шокирующие фотографии, на которых изображены огромные синяки, полученные в ходе съемок фильма "Мира Юрского периода 3".

Звезда популярной серии фильмов "Мир Юрского периода" не щадит сил, чтобы сделать свою работу максимально совершенной.

Так, на днях в соцсети 39-летняя Брайс Даллас Ховард показала серию снимков, на которых продемонстрировала руки, усыпанные большими синяками после выполнения сложных трюков на съемках.

"Поднимите руки, если хотите снова повторить эти трюки", - с юмором подписала снимки Брайс.

Raise your hands if you’re happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) July 16, 2020

Как сообщалось ранее, после продолжительного простоя съемок американского научно-фантастического фильма "Мир Юрского периода" в связи с пандемией коронавируса во всем мире актерская команда снова начала восстанавливать свою работу и продолжает трудиться над проектом. Отмечается, что на меры безопасности от COVID-19 потратят $5 миллионов.

Сюжет киноленты пока не раскрывается, но уже известно, что события фильма будут происходит после финала второй части, когда главные герои выпустили динозавров на свободу в открытый мир.