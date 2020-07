Звезда "Мира Юрского периода" показала огромные синяки со съемок третьей части (Фото)

Звезда популярной серии фильмов "Мир Юрского периода" не щадит сил, чтобы сделать свою работу максимально совершенной.

Так, на днях в соцсети 39-летняя Брайс Даллас Ховард показала серию снимков, на которых продемонстрировала руки, усыпанные большими синяками после выполнения сложных трюков на съемках.

"Поднимите руки, если хотите снова повторить эти трюки", - с юмором подписала снимки Брайс.

Raise your hands if you’re happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov

— Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) July 16, 2020