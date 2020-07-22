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"Билл и Тед 3": появились новые кадры с дочерьми главных героев (Фото)

"Билл и Тед 3": появились новые кадры с дочерьми главных героев (Фото)
Обновлено 20:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети выложили свежие кадры американской научно-фантастической комедии "Билли и Тед 3", главных героев которых играют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Пока фанаты комедийной франшизы ждут одну из главных премьер этого лета, создатели "Билли и Теда" опубликовали новые кадры.

На них изображены дочери главных героев, которые помогут своим безбашенным отцам написать песню, способную объединить людей и спасти весь мир.

Кроме этого, на кадрах нам также представили Билли и Теда, только теперь из будущего. Судя по кадрам, музыканты совершили преступление и находятся в тюрьме, а сами герои претерпели кардинальных изменений.

 
 
 
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Напомним, по сюжету главных героев Билли и Теда предупредил гость из будущего о необходимости для них создать песню за 78 минут, которая спасет всю жизнь на земле и всей вселенной. Они работают со своими семьями, старыми друзьями, известными музыкантами и друг с другом, чтобы выполнить задачу и спасти мир.

Премьера комедии состоится 28 августа 2020 года.

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Все по теме:

Киану Ривз, Кадры, Алекс Уинтер, Білл і Тед, Билл и Тед 3.

Автор:

Телеграф
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