"Билл и Тед 3": появились новые кадры с дочерьми главных героев (Фото)

В сети выложили свежие кадры американской научно-фантастической комедии "Билли и Тед 3", главных героев которых играют Киану Ривз и Алекс Уинтер.

Пока фанаты комедийной франшизы ждут одну из главных премьер этого лета, создатели "Билли и Теда" опубликовали новые кадры.

На них изображены дочери главных героев, которые помогут своим безбашенным отцам написать песню, способную объединить людей и спасти весь мир.

Кроме этого, на кадрах нам также представили Билли и Теда, только теперь из будущего. Судя по кадрам, музыканты совершили преступление и находятся в тюрьме, а сами герои претерпели кардинальных изменений.

View this post on Instagram A post shared by Total Film magazine (@totalfilm) on Jul 21, 2020 at 8:16am PDT

View this post on Instagram A post shared by Total Film magazine (@totalfilm) on Jul 21, 2020 at 6:12am PDT

Напомним, по сюжету главных героев Билли и Теда предупредил гость из будущего о необходимости для них создать песню за 78 минут, которая спасет всю жизнь на земле и всей вселенной. Они работают со своими семьями, старыми друзьями, известными музыкантами и друг с другом, чтобы выполнить задачу и спасти мир.

Премьера комедии состоится 28 августа 2020 года.