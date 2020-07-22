"Билл и Тед 3": появились новые кадры с дочерьми главных героев (Фото)

Пока фанаты комедийной франшизы ждут одну из главных премьер этого лета, создатели "Билли и Теда" опубликовали новые кадры.
На них изображены дочери главных героев, которые помогут своим безбашенным отцам написать песню, способную объединить людей и спасти весь мир.
Кроме этого, на кадрах нам также представили Билли и Теда, только теперь из будущего. Судя по кадрам, музыканты совершили преступление и находятся в тюрьме, а сами герои претерпели кардинальных изменений.
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Напомним, по сюжету главных героев Билли и Теда предупредил гость из будущего о необходимости для них создать песню за 78 минут, которая спасет всю жизнь на земле и всей вселенной. Они работают со своими семьями, старыми друзьями, известными музыкантами и друг с другом, чтобы выполнить задачу и спасти мир.
Премьера комедии состоится 28 августа 2020 года.