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Приквелом культовой ленты "Бриолин" займется творец "В поисках Аляски"

Приквелом культовой ленты "Бриолин" займется творец "В поисках Аляски"
Обновлено 09:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Продолжение фильма, который подарил всемирную популярность Джону Траволте, получило своего режиссера.

Для создания нового приквела культового музыкального фильма Paramount Pictures "Бриолин" выбрали режиссера.

Об этом пишет издание Deadline.

Новую картину "Summer Lovin" снимет Бретт Хейли, создавший такие ленты, как "В поисках Аляски" и "Все радостные места".

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Детали сюжетной линии фильма, а также информация об актерском составе пока не разглашаются. Сообщается, что фильм будет посвящен легкому летнему роману, который и положил начало отношениям Дэнни и Сэнди.

Некоторые СМИ даже сообщают, что вскоре будет создана целая франшиза по мотивам фильма.

Как известно, лента "Бриолин" с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон вышел на экраны в 1978 году. Помимо оригинала фильмы также был снят сиквел, а в 2016 году вышла ТВ-версия "Grease Live!", но им так и не удалось превзойти успех оригинального мюзикла.

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Напомним, Miramax Films занимается перезапуском криминальной комедии "Флетч" Майкла Ритчи, основанного на мистических романах Грегори МакДональда.

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Все по теме:

Фильм, Джон Траволта, Приквел, Бриолин.

Автор:

Телеграф
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