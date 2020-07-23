Еще до окончания первого: HBO продлил "Перри Мейсона" на второй сезон

Сериал "Перри Мейсон" продлен на второй сезон спустя месяц после того, как его пустили в эфир. Об этом сообщила компания HBO в своем аккаунте в Twitter.

Премьера первого эпизода состоялась 21 июня, а заключительный эпизод должен выйти 9 августа.

Justice never rests. Perry Mason has been renewed for a second season. #PerryMasonHBO pic.twitter.com/FiNQs2QGbh — HBO (@HBO) July 22, 2020

Действия сериала разворачиваются вокруг адвоката Перри Мейсона из Лос-Анджелеса 1930-х годов. Он берется за расследование похищения, закончившегося гибелью ребенка. На фоне этого сам адвокат переживает развод с женой и страдает от воспоминаний об участии в Первой мировой войне.

Главные роли в сыграли Мэттью Риз ("Американцы") и Татьяна Маслани ("Тёмное дитя").

Сериал HBO создан по мотивам серии романов писателя Эрла Гарднера. В 1950-х годах в США уже выходил сериал о Мейсоне, он получил девять сезонов. Также по циклу был выпущен ряд фильмов.

В HBO не уточнили, когда стоит ждать второй сезон. Пилотная серия стартовала с большим успехом - её просмотрели почти два миллиона зрителей.