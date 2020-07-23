"О бесконечности": вышел украинский трейлер фильма Роя Андерссона (Видео)

В сети появился официальный украинский трейлер фильма шведского режиссера Роя Андерссона. Картина "О бесконечности" была удостоена награды Венецианского кинофестиваля.

Художественный фильм "О бесконечности" 2019 года представляет собой сборник киноновелл, объединенный рассказчицей и одним сквозным персонажем - священником. Он рассказывает зрителям о банальности этого мира, его красоте и жестокости.

Работа над картиной длилась целых пять лет.

В сентябре 2019 года фильм получил "Серебряного Льва" на 76-м Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу. В мае 2020 года лента вышла на ряде онлайн-сервисов.

В Украине премьера фильма "О бесконечности" запланирована на 13 августа этого года.

Как сообщалось ранее, украинский короткометражный фильм "TOGETHER" режиссера Макса Балтера удостоился пяти международных наград.