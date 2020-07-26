Apple снимет триллер со звездой "Человека-невидимки" в главных ролях

Американская актриса Элизабет Мосс, известная по фильму "Человек-невидимка" 2020 года, а также сериалу "Рассказ служанки" (2017-настоящее время), исполнит главную роль в сериале под названием Shining Girls ("Сияющие"). Продюсированием займется Леонардо ДиКаприо.

Новое шоу выйдет на платформе Apple TV+.

Сериал будет снят по мотивам одноименного романа южноафриканской журналистки и писательницы Лорен Бьюкес, который был опубликован в 2013 году, сообщает deadline.

Мосс досталась роль репортера из Чикаго, которая переживает жестокое нападение. А когда она пытается найти того, кто на нее напал, ее реальность начинает стремительно меняться.

38-летняя американская актриса также будет продюсировать данный проект вместе с Бьюкес и продюсерской компанией Леонардо ДиКаприо Appian Way.

Напомним, новый сезон сериала "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс в главной роли, который должен был выйти на Hulu осенью 2020 года, перенесли на 2021 год.