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История о падении эльфийской цивилизации: сериал Ведьмак получит приквел

История о падении эльфийской цивилизации: сериал Ведьмак получит приквел
Обновлено 01:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Сериал "Ведьмак" получит приквел, основанный на литературном первоисточнике и серии компьютерных игр. Производством займется потоковый сервис Netflix.

Как сообщает The Hollywood Reporter он получит название "Blood Origin" и будет состоять из шести эпизодов. 

Действие будет проходить за 1200 лет до появления первого ведьмака. 

Постановкой займется Деклан Де Барра.

"Меня, как преданного поклонника фэнтези, чрезвычайно взволновала возможность поведать историю под названием "The Witcher: Blood Origin". С момента прочтения книг серии "Ведьмак", у меня из головы не уходит вопрос о том, каким был мир эльфов до катастрофического прихода людей. Меня всегда очаровывали подъем и падение цивилизаций, тем, как процветают наука и культура в дни перед этим падением. Как большие объемы знаний навсегда забываются в столь короткое время, зачастую лишь усугубляясь колонизацией и изменением истории, оставляя после себя лишь осколки настоящей истории.  "The Witcher: Blood Origin" как раз поведает об истории падения эльфийской цивилизации и, главное, раскроет утерянную историю появления первого и ведьмаков", - заявил он. 

Съемки будут проводить на территории Великобритании. 

Напомним, недавно Netflix обнародовал рейтинг самых просматриваемых сериалов. "Ведьмак" получил в нем первое место

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Сериалы, Netflix, Ведьмак.

Автор:

Телеграф
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