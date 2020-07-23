Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)

Популярность оригинальных сериалов, которые были сняты за последние годы, и количество их просмотров действительно впечатляют.
В тройке самых рейтинговых проектов оказались сериалы "Ведьмак", "Бумажный дом" и "Король тигров".
Стоит отметить, что количество просмотров одного сериала варьируется от 21 до 76 миллионов.
Рейтинг самых популярных по просмотрам сериалов Netflix
1. "Ведьмак" (2019): 76 миллионов просмотров.
2. "Бумажный дом" (2017): 65 миллионов.
3. "Король тигров" (2020): 64 миллиона.
4. "Ты" (2018): 54 миллиона.
5. "Я никогда не..." (2020): 40 миллионов.
6. "Космические войска" (2020): 40 миллионов.
7. "Воспитывая Диона" (2020): 32 миллиона.
8. "Озарк" (2017): 29 миллионов.
9. "Корона" (2016): 21 миллион.
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