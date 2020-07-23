Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)

Стриминговый сервис Netflix в который раз предоставляет нам различные рейтинги по фильмам и сериалам. Теперь же его представители оценили списки сериалов и выбрали из них самые популярные по просмотрам.

Популярность оригинальных сериалов, которые были сняты за последние годы, и количество их просмотров действительно впечатляют.

В тройке самых рейтинговых проектов оказались сериалы "Ведьмак", "Бумажный дом" и "Король тигров".

Стоит отметить, что количество просмотров одного сериала варьируется от 21 до 76 миллионов.

Рейтинг самых популярных по просмотрам сериалов Netflix

1. "Ведьмак" (2019): 76 миллионов просмотров.

2. "Бумажный дом" (2017): 65 миллионов.

3. "Король тигров" (2020): 64 миллиона.

4. "Ты" (2018): 54 миллиона.

5. "Я никогда не..." (2020): 40 миллионов.

6. "Космические войска" (2020): 40 миллионов.

7. "Воспитывая Диона" (2020): 32 миллиона.

8. "Озарк" (2017): 29 миллионов.

9. "Корона" (2016): 21 миллион.

Как сообщалось ранее, эксперты американского издания Сollider составили свой список лучших фильмов-ужасов первой половины 2020 года.