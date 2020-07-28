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Сеть покоряет трейлер романтического фильма "После ссоры" (Видео)

Сеть покоряет трейлер романтического фильма "После ссоры" (Видео)
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
В сети появился трейлер второй части фильма "После" на украинском языке.

Вышел украинский трейлер романтического фильма "После ссоры" - экранизации международного бестселлера Анны Тодд.

Режиссером стал постановщик культового фильма "Жестокие игры" Роджер Кембл. К актерскому составу второй части франшизы присоединились Дилан Спраус, звезда шоу "Дневники вампира" Кэндис Кинг и Чарли Вебер, известный по шоу "Как избежать наказания за убийство".

Смотрите трейлер фильма "После ссоры":

Согласно синопсису, встреча с Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) разделила жизнь Тессы (Джозефин Лэнгфорд) на до и после. Молодые и такие разные - от их страсти буквально разлетаются искры. Однако внезапно в жизни девушки появляется новый знакомый Тревор (Дилан Спраус), который готов стать верным другом. Или же положить к ее ногам весь мир? Зрителей ждет еще больше чувственности, любви и страсти, чем в предыдущей части.

Саундтрек трейлера: We Belong от Дав Камерон (Dove Cameron).

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"После ссоры" - станет одной из новинок сезона после открытия кинотеатров. В прокате - с 3 сентября.

Напомним, что первый фильм франшизы по бестселлерам Анны Тодды - "После" - вышел на экраны весной 2019 года. Он стал фильмом №1 украинского бокс-офиса в уик-энд своей премьеры.

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Все по теме:

Трейлер, После ссоры, Анна Тодд.

Автор:

Телеграф
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