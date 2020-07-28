Что, кто и как: HBO готовит мини-сериал о создании вакцины от коронавируса

"Скелет" сюжета - книга Брендана Боррела - The First Shot (Первый выстрел). Книга рассказывает о глобальной гонке за вакциной от вируса. Показывает компании и отдельные личности, сыгравшие значимую роль в разработках.
Также, в книга открывает тайну научных исследований, в ходе которых создавалась вакцина. Плюс ко всему и расскажет о вопросах политики и безопасности, связанных с ее распространением.
Совместно с Маккеем исполнительным продюсером будет Тодд Шульман ("Диктатор"). также к ним присоединился и лично автор книги - Брендан Боррел.
Пока больше подробностей о новом сериале нет.