Что, кто и как: HBO готовит мини-сериал о создании вакцины от коронавируса

Канал HBO начал работу над новый проектом. В этот раз это мини-сериал о создании вакцины от коронавируса, продюсером которого назначен Адам Маккей ("Игра на понижение" и "Власть").

"Скелет" сюжета - книга Брендана Боррела - The First Shot (Первый выстрел). Книга рассказывает о глобальной гонке за вакциной от вируса. Показывает компании и отдельные личности, сыгравшие значимую роль в разработках.

Также, в книга открывает тайну научных исследований, в ходе которых создавалась вакцина. Плюс ко всему и расскажет о вопросах политики и безопасности, связанных с ее распространением.

Совместно с Маккеем исполнительным продюсером будет Тодд Шульман ("Диктатор"). также к ним присоединился и лично автор книги - Брендан Боррел.

Пока больше подробностей о новом сериале нет.