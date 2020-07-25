Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Темные начала" от HBO (Видео)

В главных ролях телесериала снялась молодая 15-летняя актриса Дафни Кин, известная исполнением роли мутанта Лоры/Икс-23 в фильме "Логан".
Также в проекте HBO сыграли Рут Уилсон ("Одинокий рейнджер"), Джеймс Макэвой (франшиза "Люди Икс", "Особо опасен", "Стекло"), Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается"), Эндрю Скотт ("Шерлок", "1917") и другие.
По сюжету, главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Там она встречается с Уиллом Парри, вместе с которым пытается найти отца Уилла и лорда Азриэла.
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Премьера продолжения сериала состоится осенью, но точная дата пока не названа.
Как сообщалось ранее, канал HBO продлил детективное шоу "Перри Мейсона" на второй сезон.