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Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Темные начала" от HBO (Видео)

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Темные начала" от HBO (Видео)
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Канал HBO выпустил новый трейлер второго сезона сериала "Темные начала". Шоу снято по книге английского писателя Филипа Пулмана.

В главных ролях телесериала снялась молодая 15-летняя актриса Дафни Кин, известная исполнением роли мутанта Лоры/Икс-23 в фильме "Логан".

Также в проекте HBO сыграли Рут Уилсон ("Одинокий рейнджер"), Джеймс Макэвой (франшиза "Люди Икс", "Особо опасен", "Стекло"), Лин-Мануэль Миранда ("Мэри Поппинс возвращается"), Эндрю Скотт ("Шерлок", "1917") и другие.

По сюжету, главная героиня Лира Белаква попадает в город Читтагацце из параллельного мира. Там она встречается с Уиллом Парри, вместе с которым пытается найти отца Уилла и лорда Азриэла.

 
 
 
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Премьера продолжения сериала состоится осенью, но точная дата пока не названа.

Как сообщалось ранее, канал HBO продлил детективное шоу "Перри Мейсона" на второй сезон.

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Все по теме:

HBO, Трейлер, "Темные начала".

Автор:

Телеграф
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