Amazon представил первый тизер сериала "Утопия" с Джоном Кьюсаком (Видео)

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустил первый тизер американской версии сериала "Утопия", премьера которого назначена на осень.

По сюжету, группа молодых людей, общаясь через Интернет, случайно получают доступ к роману "Эксперименты утопии", в котором предсказались все глобальные катастрофы на Земле. Но как оказывается, существует еще и продолжение, которое предсказывает будущие страшные катаклизмы...

Сериал является американской версией одноименного британского шоу, которое транслировалось с 2013 по 2014 год.

Адаптацией сценария занимается Гиллиан Флинн, у которой на счету работы над фильмом "Исчезнувшая" и мини-сериалом "Острые предметы" с с Эми Адамс в главной роли.

В "Утопии" сыграли Дэн Берд, Джон Кьюсак, Кристофер Денэм, Саша Лэйн, Эшли ЛэТроп, Фаррах Маккензи, Джессика Рот и другие.

Как сообщалось ранее, стриминговая платформа Amazon представил вниманию зрителей новый трейлер биографического фильма об ученой Марии Кюри - "Опасный элемент" (Radioactive).