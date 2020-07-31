Кевин Смит начал работу над новым проектом - мультфильме о Зеленом Шершне

Кевин Смит заключил договор со студией WildBrain, которая выпускала "Телепузиков". Мультсериал будет рассчитан на семейную аудиторию.
В центре сюжета окажется сын известного героя и дочь его помощника Като, которые борются с преступностью в современном мире. Известно, что главные герои будут использовать автомобиль "Черная красавица".
Дата выхода проекта неизвестна.
Отмечается, что поработать над "Зеленым Шершнем" — давняя мечта Смита. В 2004 году у него это почти получилось, когда в разработку запустили полнометражный фильм, но в итоге место занял Сет Роген.