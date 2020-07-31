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Кевин Смит начал работу над новым проектом - мультфильме о Зеленом Шершне

Кевин Смит начал работу над новым проектом - мультфильме о Зеленом Шершне
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Сценарист, режиссер и актер Кевин Смит приступил к работе над анимационным сериалом о Зеленом Шершне.

Кевин Смит заключил договор со студией WildBrain, которая выпускала "Телепузиков". Мультсериал будет рассчитан на семейную аудиторию.

В центре сюжета окажется сын известного героя и дочь его помощника Като, которые борются с преступностью в современном мире. Известно, что главные герои будут использовать автомобиль "Черная красавица".

Дата выхода проекта неизвестна.

Продолжение будет: сценарий над сиквелом "Тусовщиков из супермаркета" завершен

Отмечается, что поработать над "Зеленым Шершнем" — давняя мечта Смита. В 2004 году у него это почти получилось, когда в разработку запустили полнометражный фильм, но в итоге место занял Сет Роген.

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Кевин Смит.

Автор:

Телеграф
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