Кевин Смит начал работу над новым проектом - мультфильме о Зеленом Шершне

Сценарист, режиссер и актер Кевин Смит приступил к работе над анимационным сериалом о Зеленом Шершне.

Кевин Смит заключил договор со студией WildBrain, которая выпускала "Телепузиков". Мультсериал будет рассчитан на семейную аудиторию.

В центре сюжета окажется сын известного героя и дочь его помощника Като, которые борются с преступностью в современном мире. Известно, что главные герои будут использовать автомобиль "Черная красавица".

Дата выхода проекта неизвестна.

Отмечается, что поработать над "Зеленым Шершнем" — давняя мечта Смита. В 2004 году у него это почти получилось, когда в разработку запустили полнометражный фильм, но в итоге место занял Сет Роген.