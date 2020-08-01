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"Не отменять, а улучшать": сценарист The Last of Us от HBO о работе над экранизацией игры

"Не отменять, а улучшать": сценарист The Last of Us от HBO о работе над экранизацией игры
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский кинорежиссер и сценарист Крейг Мазин, известный по работе над сериалом "Чернобыль", рассказал, чего ожидать зрителям от экранизации популярной игры The Last of Us.

В интервью для BBC Radio 5 Крейг Мазин заявил, что не собирается переписывать оригинальную историю - вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют сюжет.

"Я делаю это с парнем, который и придумал все это. Поэтому изменения, которые мы вносим, предназначены для того, чтобы дополнить и расширить некоторые моменты", - рассказал сценарист.

Сценарист отметил, что некоторые задумки Дракманна, которые по объективным причинам не смогли реализоваться в игре, точно появятся в экранизации.

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Писатель добавил, что на время "спрячется в бункере", так как понравиться всем невозможно, а злить фанатов не хочется.

Напомним, согласно предварительным данным, первый сезон сериала будет основан на первой части игры. Сюжет расскажет зрителям о путешествии Элли и Джоэла по постапокалиптической Америке.

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Все по теме:

HBO, The Last Of Us, Naughty Dog, Крэйг Мазин.

Автор:

Телеграф
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