"Не отменять, а улучшать": сценарист The Last of Us от HBO о работе над экранизацией игры

Американский кинорежиссер и сценарист Крейг Мазин, известный по работе над сериалом "Чернобыль", рассказал, чего ожидать зрителям от экранизации популярной игры The Last of Us. В интервью для BBC Radio 5 Крейг Мазин заявил, что не собирается переписывать оригинальную историю - вместе с геймдиректором тайтла Нилом Дракманном они лишь дополняют сюжет. "Я делаю это с парнем, который и придумал все это. Поэтому изменения, которые мы вносим, предназначены для того, чтобы дополнить и расширить некоторые моменты", - рассказал сценарист. Сценарист отметил, что некоторые задумки Дракманна, которые по объективным причинам не смогли реализоваться в игре, точно появятся в экранизации. Писатель добавил, что на время "спрячется в бункере", так как понравиться всем невозможно, а злить фанатов не хочется. Напомним, согласно предварительным данным, первый сезон сериала будет основан на первой части игры. Сюжет расскажет зрителям о путешествии Элли и Джоэла по постапокалиптической Америке.