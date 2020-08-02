Фильм про пандемию: Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый проект

Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый документальный фильм о смертельных вирусах под названием "Конец медицины".

Работа над документалкой началась еще в октябре 2019 года, задолго до того, как коронавирусная инфекция охватила весь мир, сообщает издание Deadline.

Авторы планируют рассказать о бактериях и вирусах, которые передаются от животных к человеку. Фильм получил название "Конец медицины", в съемках примут участие ведущие мировые вирусологи и биологи.

Режиссерами документальной ленты стали Киган Кун и Алекс Локвуд.

Работу планируют завершить к концу 2020 года.

Напомним, Хоакин Феникс призвал губернатора Нью-Йорка освободить заключенных из тюрем. Это, по его мнению, это позволило бы избежать массового заражения коронавирусом.