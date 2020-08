"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Сериал "Чернобыль" американского телеканала HBO и британской телесети Sky получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший мини-сериал.

Пятисерийный мини-сериал завоевал 9 из 14 наград престижной кинопремии BAFTA.

Об этом сообщается в Twitter, а онлайн-церемония BAFTA прошла вечером в пятницу, 31 июля, в Лондоне.

Также премии за лучшую мужскую роль удостоился британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова.

.@JaredHarris and @tomallencomedy had a good old natter backstage talking all about him picking up the #VirginMediaBAFTAs Leading Actor Award for his incredible portrayal of Valery Legasov in Chernobyl #BAFTAs pic.twitter.com/7XrIeJOVYK

— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020