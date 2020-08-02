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Энтони Старр из "Пацанов" поделился деталями второго сезона сериала

Энтони Старр из "Пацанов" поделился деталями второго сезона сериала
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Исполнитель роли Хоумлендера в сериале "Пацаны" Энтони Старр дал интервью порталу ComicBook, в котором рассказал о перспективах своего персонажа во втором сезоне телешоу, а также в целом об особенностях новых серий.

В дебютном сезоне Хоумлендер отметился некоторыми странными привычками, которым после смерти Стиллвелл, возможно, придет конец. Однако Старр отметил, что в поведении его героя взамен могут появиться новые причудливые черты:

"Конечно, он всегда будет искать себе кого-то на роль мамочки или папочки. Теперь началась жизнь без Стиллвелл, но что это значит? Что вы делаете, когда остаетесь одни? Как вы могли заметить в трейлерах, у Хоумлендера появились некоторые новые интересные повадки - думаю, я сейчас ничего не спойлерю. Я многое видел в социальных сетях. Людям любопытно, как будет развиваться эта линия, но сезон точно получится веселым. Я с нетерпением жду, когда люди увидят, что произойдет с этим персонажем.

Вообще, новый сезон во многом станет отражением первого, только с повышенным градусом сумасшествия и остроумия. Как сказал [шоураннер] Эрик Крипке, мы пытаемся не увеличить масштаб, а достичь новых глубин. Так что наша цель - сместить акценты и представить новую перспективу. По сути, второй сезон будет внутренним путешествием - для актеров и всей творческой команды это стало испытанием. Но мы уверены, что добились нужного результата".

 
 
 
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Второй сезон "Пацанов" стартует на Amazon Prime Video 4 сентября, когда в эфир выйдет три новых серии. Последующие эпизоды будут выходить планомерно каждую неделю.

Напомним, Amazon продлил американский супергеройский сериал "Пацаны" на третий сезон, а также опубликовал небольшой ролик к второму.

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Пацаны, Энтони Старр.

Автор:

Телеграф
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