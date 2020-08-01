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Повышает ставки: режиссер "Ходячих мертвецов" обещает "великое приключение" для своих героев

Повышает ставки: режиссер "Ходячих мертвецов" обещает "великое приключение" для своих героев
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Все последние месяцы создатели сериала, чтобы сохранить внимание зрителей к проекту, рассказывают, какая это будет замечательная серия.

Финальная серия 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы" должна была быть показана 12 апреля 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса произошла задержка на этапе постпродакшна, теперь показ серии запланирован на 4 октября 2020 года.

Во время виртуального Comic-Con режиссер Грег Никотеро тоже поделился своим взглядом на этот эпизод.

В конце последней показанной серии вражеская группировка Шепчущихся вместе с армией мертвецов напала на героев сериала. Теперь героям придется искать способы справиться с этой ситуацией: "Наши герои умеют справляться с армией мертвецов. Еще в первом сезоне мы видели, как они наматывают на себя кишки мертвецов, чтобы сойти за своих. Но им никогда ранее не приходилось передвигаться среди толпы мертвецов, среди которых есть и люди. И это повышает ставки. Им надо понять, как действовать в ситуации, когда они не могут быть такими же скрытными, как обычно, из-за того, что среди мертвецов есть Шепчущиеся".

 
 
 
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"Я доволен несколькими последними кадрами 15 эпизода. И должен показать Анджеле [Канг, шоураннеру сериала] и сценаристам большие пальцы. Траектория этого сезона, тот способ, каким он выстроен, дают зрителям в каждом эпизоде гораздо больше, чем эпизоды предыдущих сезонов. Этот сезон подарил всем поистине великое приключение", - заключил Грег Никотеро.

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Из-за пандемии коронавируса график выхода серий "Ходячих мертвецов" был изменен. 16 серия станет последней, показанной в 2020 году. В 2021 году покажут еще шесть серий, которые будут считаться продолжением 10 сезона. 11 сезон стартует осенью 2021 года.

Как сообщалось ранее, актриса Мелисса МакБрайд может сыграть в спин-оффах сериала "Ходячие мертвецы".

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Ходячие Мертвецы, Грег Никотеро.

Автор:

Телеграф
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