Beyond Good & Evil станет фильмом: Netflix готовит экранизацию

Стимминговый сервис Netflix совместно с Ubisoft работает над киноадаптацией еще одной игры.

Режиссер экранизации компьютерной игры "Покемон. Детектив Пикачу" Роб Леттерман подписал с Netflix контракт на еще одну киноадаптацию. В этот раз это приключенческий боевик 2003 года от компании Ubisoft, игра Beyond Good & Evil.

Действие картины будет разворачиваться в 25 веке на далекой шахтерской планете, на которой люди добывают ресурсы. Ее жители окажутся под влиянием инопланетных захватчиков. Главной героиней станет молодая фотожурналистка по имени Джейд, которая вступит в ряды сопротивления.

Картина планируют снимать по гибридной технологии, сочетающей в себе живую актерскую игру и компьютерную анимацию.

Адаптация Netflix находится на ранней стадии разработки, и сейчас ведется сервис занимается поиском сценаристов для проекта.