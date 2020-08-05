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Кто снимет историю Уитни Хьюстон: детали байопика

Кто снимет историю Уитни Хьюстон: детали байопика
Обновлено 13:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Биографический фильм Уитни Хьюстон получил дату выхода и обзавелся режиссером.

Выход байопика американской певицы Уитни Хьюстон, которым занимается сценарист "Богемской рапсодии" Энтони Маккартен, запланирован на выходные в честь Дня благодарения 2022 года – праздник приходится на конец ноября.

Такую дату установила студия TriStar Pictures, выигравшая аукцион на производство фильма, сообщает Deadline.

Кроме сценариста уже известны имена некоторых членов команды картины. Так режиссуру доверили Стелле Мэги ("Весь этот мир", "Уикэнд"), а продюсерами станут Пэт Хьюстон, Ларри Местель, Дэннис О’Салливан и Джефф Калигери. Авторы фильма уже получили разрешение на использование песен Хьюстон.

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Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее трагическую смерть. Напомним, Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года накануне церемонии вручения премии "Грэмми". Она так и не смогла побороть наркотическую зависимость, которая преследовала ее всю жизнь после того, как на запрещенные вещества ее подсадил муж Бобби Браун. Он также регулярно поднимал на Хьюстон руку, изменял ей и имел множество проблем с законом.

После успеха "Богемской рапсодии", которая собрала в прокате почти миллиард долларов, студии стали разрабатывать для массового зрителя байопики и других музыкантов. Так сейчас проходят съемки фильма об Элвисе Пресли, в котором певца играет Остин Батлер, а его менеджера – Том Хэнкс. В работе также находятся картины о судьбе Бадди Холли, фронтмене рок-группы Motorhead Лемми Килмистере, а уже в декабре должна выйти биографическая картина о выдающейся джазовой певице Арете Франклин.

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Фильм, Уитни Хьюстон, Байопик.

Автор:

Телеграф
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