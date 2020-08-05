Все таки на Disney+: создатели "Мулан" определились с датой выхода фильма

Игровая адаптация диснеевского мультфильма "Мулан" все же выйдет на стриминге Disney+.

Компания приняла решение 4 сентября выпустить картину в онлайн-прокат, а также параллельно показать ее в отдельных кинотеатрах США.

Как сообщает Bloomberg, стоимость просмотра картины онлайн составит около 30 долларов, что превышает месячную подписку на сервис. Подобное случится впервые в истории платформы.

Изначально прокат "Мулан" был запланирован на март, но из-за пандемии коронавируса кинотеатры по всему миру пришлось закрыть на карантин и часть премьер кинокомпании предпочли перенести в онлайн. Так было, к примеру, с военной драмой "Грейхаунд" с Томом Хэнксом. Перенос оказался успешным, картина стала рекордсменом платформы Apple TV+. Disney также перенес некоторые свои фильмы на собственный стриминг-сервис. В частности, таким образом поступили с фэнтези "Артемис Фаул".

Тем не менее, генеральный директор The Walt Disney Company Боб Чапек отметил, что выход "Мулан" на Disney+ станет разовой акцией и не будет означать перемену стратегии компании. Что будет с мировым прокатом картины пока неизвестно.

Cейчас идут переговоры о выходе триллера "Женщина в окне" с Эми Адамс на Nelflix. Картина также снималась под эгидой The Walt Disney Company, но оказалась слишком "взрослой" для собственного стриминга, который позиционируется как семейный.