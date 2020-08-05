Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Зеленский и Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных боевиков "Вагнера"
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
Кабмин утвердил нового главу Кировоградской ОГА
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Луческу должен уйти": ультрас Динамо обратились к своим критикам
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник
"Танцы со звездами": в шоу поучаствует "холостяк" Сергей Мельник

Все таки на Disney+: создатели "Мулан" определились с датой выхода фильма

Все таки на Disney+: создатели "Мулан" определились с датой выхода фильма
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Игровая адаптация диснеевского мультфильма "Мулан" все же выйдет на стриминге Disney+.

Компания приняла решение 4 сентября выпустить картину в онлайн-прокат, а также параллельно показать ее в отдельных кинотеатрах США.

Как сообщает Bloomberg, стоимость просмотра картины онлайн составит около 30 долларов, что превышает месячную подписку на сервис. Подобное случится впервые в истории платформы.

Изначально прокат "Мулан" был запланирован на март, но из-за пандемии коронавируса кинотеатры по всему миру пришлось закрыть на карантин и часть премьер кинокомпании предпочли перенести в онлайн. Так было, к примеру, с военной драмой "Грейхаунд" с Томом Хэнксом. Перенос оказался успешным, картина стала рекордсменом платформы Apple TV+. Disney также перенес некоторые свои фильмы на собственный стриминг-сервис. В частности, таким образом поступили с фэнтези "Артемис Фаул".

Леонардо Ди Каприо экранизирует роман-утопию Олдоса Хаксли

Тем не менее, генеральный директор The Walt Disney Company Боб Чапек отметил, что выход "Мулан" на Disney+ станет разовой акцией и не будет означать перемену стратегии компании. Что будет с мировым прокатом картины пока неизвестно.

Cейчас идут переговоры о выходе триллера "Женщина в окне" с Эми Адамс на Nelflix. Картина также снималась под эгидой The Walt Disney Company, но оказалась слишком "взрослой" для собственного стриминга, который позиционируется как семейный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Дисней, Мулан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
02 5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
04 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
05 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На юге Франции масштабные лесные пожары, тысячи людей эвакуировали
На юге Франции масштабные лесные пожары
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
Визит Зеленского в Беларусь: в посольстве назвали сроки
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому
Не только звезда &quot;Папиных дочек&quot;: Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Не только звезда "Папиных дочек": Юлия Франц была любовницей Павла Прилучного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь