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Возвращаемся в 90-е: "Шоу Рена и Стимпи" вернется на экраны спустя 25 лет после закрытия

Возвращаемся в 90-е: "Шоу Рена и Стимпи" вернется на экраны спустя 25 лет после закрытия
Обновлено 03:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Comedy Central сообщил о планах по возрождению "Шоу Рена и Стимпи", который закрыли более 25 лет назад.

Переосмыслением серии займется новая команда авторов. По задумке студии, сериал будет ориентироваться на современное поколение, но тем не менее будет рассчитан на взрослую аудиторию. 

О других деталях пока не сообщается, так же как не раскрывается дата релиза и имена создателей. 

"Шоу Рена и Стимпи" впервые попал на экраны в 1991 году на канале MTV и транслировался до 1996 года. 

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг пса-астматика Рена и бесхвостого кота Стимпи. Каждый главный герой обладал своими странностями. 

Шоу было наполнено черным и деструктивным юмором и сопровождалось большим количеством сцен насилия. 

Comedy Central также работает над перезапуском "Бивиса и Баттхеда" - культового мультсериала о двух отмороженных американских подростках. 

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Все по теме:

Мультфильмы, Сериалы, Comedy Central, Шоу Рена и Стимпи.

Автор:

Телеграф
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