Возвращаемся в 90-е: "Шоу Рена и Стимпи" вернется на экраны спустя 25 лет после закрытия

Comedy Central сообщил о планах по возрождению "Шоу Рена и Стимпи", который закрыли более 25 лет назад.

Переосмыслением серии займется новая команда авторов. По задумке студии, сериал будет ориентироваться на современное поколение, но тем не менее будет рассчитан на взрослую аудиторию.

О других деталях пока не сообщается, так же как не раскрывается дата релиза и имена создателей.

"Шоу Рена и Стимпи" впервые попал на экраны в 1991 году на канале MTV и транслировался до 1996 года.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг пса-астматика Рена и бесхвостого кота Стимпи. Каждый главный герой обладал своими странностями.

Шоу было наполнено черным и деструктивным юмором и сопровождалось большим количеством сцен насилия.

Comedy Central также работает над перезапуском "Бивиса и Баттхеда" - культового мультсериала о двух отмороженных американских подростках.