Сериал "Меломанка" с Зои Кравиц закрывается

Сериал, в котором Зои Кравиц сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером, не получит второй сезон на Hulu.

Hulu довольно долго шел к такому решению. После долгих раздумий сервис решил, что даже несмотря на успех шоу (на Rotten Tomatoes у сериала 86% "свежести" от критиков и 82% - от зрителе), сериал все же решено закрыть. Об этом сообщает издание Deadline.

Авторы сериала намекали, что сериалу можно сменить "дом", и перевести "Меломанку" на другую платформу. Но этот процесс очень долгий, поэтому в успех они особо не верят. Но, как говорится, надежда умирает последней.

Напомним, что сериал "Меломанка" это переосмысление романа Ника Хорнби 1995 года и экранизации 200 года - фильма "Фанатик" с Джоном Кьюсаком.

По сюжету главный герой, владелец музыкального магазина, решает пересмотреть свое прошлое через музыку и поп-культуру, и выяснить у своих бывших, почему они так и не смогли построить и с ним отношения.