Звезда "Во все тяжкие" не против появиться в сериале "Лучше звоните Солу"

Звезда культового сериала AMC "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон признался, что был бы не против вернутся к роли Уолтера Уайта в приквеле "Лучше звоните Солу".

В беседе с журналистом издания Collider 64-летний актер дал понять, что пока не знает о планах создателей шоу на его персонажа. Но все же надеется сняться в шестом сезоне сериала.

"Я появлюсь в сериале, если продюсеры Винс Гиллиган и Питер Гулд захотят этого. Я соглашусь не раздумывая", - рассказал Крэстон.

Пока с таким предложениям к актеру никто не обращался, поэтому Брайан Крэстон не может обещать своим фанатов чего-то большего.

Напомним, что герой актера Уолтер Уайт уже появлялся во флешбэке в полнометражном фильме "El Camino: Во все тяжкие" 2019 года, где все события были посвящены Джесси Пинкману, которого сыграл Аарон Пол.

Отметим, что премьера американской криминальной драмы "Во все тяжкие" состоялась в 2008 году. Сериал получил высокие оценки критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Завершились "Во все тяжкие" в 2013 году.

View this post on Instagram A post shared by Better Call Saul (@bettercallsaulamc) on Aug 4, 2020 at 9:01am PDT

В 2015 году состоялась премьера спин-оффа сериала под названием "Лучше звоните Солу". Главную роль исполняет Боб Оденкерк.