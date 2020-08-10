Скачать
Понедельник, 10.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела
Протесты в Беларуси: правоохранители начали возбуждать уголовные дела
Ситуация в ООС: боевики опять открыли огонь
Ситуация в ООС: боевики опять открыли огонь
Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей
Рецепт дня: Армянский салат из печеных овощей

Звезда "Во все тяжкие" не против появиться в сериале "Лучше звоните Солу"

Звезда "Во все тяжкие" не против появиться в сериале "Лучше звоните Солу"
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Звезда культового сериала AMC "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон признался, что был бы не против вернутся к роли Уолтера Уайта в приквеле "Лучше звоните Солу".

В беседе с журналистом издания Collider 64-летний актер дал понять, что пока не знает о планах создателей шоу на его персонажа. Но все же надеется сняться в шестом сезоне сериала.

"Я появлюсь в сериале, если продюсеры Винс Гиллиган и Питер Гулд захотят этого. Я соглашусь не раздумывая", - рассказал Крэстон.

Пока с таким предложениям к актеру никто не обращался, поэтому Брайан Крэстон не может обещать своим фанатов чего-то большего.

"Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом: новый тизер сериала от HBO (Видео)

Напомним, что герой актера Уолтер Уайт уже появлялся во флешбэке в полнометражном фильме "El Camino: Во все тяжкие" 2019 года, где все события были посвящены Джесси Пинкману, которого сыграл Аарон Пол.

Отметим, что премьера американской криминальной драмы "Во все тяжкие" состоялась в 2008 году. Сериал получил высокие оценки критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Завершились "Во все тяжкие" в 2013 году.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Better Call Saul (@bettercallsaulamc) on

В 2015 году состоялась премьера спин-оффа сериала под названием "Лучше звоните Солу". Главную роль исполняет Боб Оденкерк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Во все тяжкие, Брайан Крэнстон, Лучше звоните Солу.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: непобедимый супертяж Полайт Коффи избил соперника (Видео)
02 Выборы в Беларуси: появились результаты экзит-пола
03 Крушение судна у берегов Маврикия: топливное пятно сняли из космоса (Фото)
04 Экс-вингер Шахтера оформил красивый дубль в Китае (Видео)
05 Шторм накрыл остров в Греции: уже пятеро погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Черное золото начало расти в цене
Черное золото начало расти в цене
Начало новой недели несет похолодание в Украину
Начало новой недели несет похолодание в Украину
Итоги 9 августа: ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, выборы в Беларуси и протесты в Бейруте
Вечерний дайджест: главные события 9 августа
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь