Звезда "Во все тяжкие" не против появиться в сериале "Лучше звоните Солу"

В беседе с журналистом издания Collider 64-летний актер дал понять, что пока не знает о планах создателей шоу на его персонажа. Но все же надеется сняться в шестом сезоне сериала.
"Я появлюсь в сериале, если продюсеры Винс Гиллиган и Питер Гулд захотят этого. Я соглашусь не раздумывая", - рассказал Крэстон.
Пока с таким предложениям к актеру никто не обращался, поэтому Брайан Крэстон не может обещать своим фанатов чего-то большего.
Напомним, что герой актера Уолтер Уайт уже появлялся во флешбэке в полнометражном фильме "El Camino: Во все тяжкие" 2019 года, где все события были посвящены Джесси Пинкману, которого сыграл Аарон Пол.
Отметим, что премьера американской криминальной драмы "Во все тяжкие" состоялась в 2008 году. Сериал получил высокие оценки критиков и был признан одним из лучших американских телесериалов. Завершились "Во все тяжкие" в 2013 году.
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В 2015 году состоялась премьера спин-оффа сериала под названием "Лучше звоните Солу". Главную роль исполняет Боб Оденкерк.