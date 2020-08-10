"Когда ты застрял дома": Мадонна работает над новым фильмом

Поп-певица Мадонна совместно с оскароносной сценаристкой Диабло Коди начала работу над новым фильмом..

О новом проекте и совместной работе со сценаристкой Коди, получившей Оскар за сценарий фильма "Джуно", певица рассказала на своей странице в Instagram.

Исполнительница опубликовала видео, на котором она и Коди предстали во время работы.

"Когда ты застрял дома с множественными травмами, что ты делаешь? Пишешь сценарий с Диабло Коди" - подписала пост артистка.

Это уже не первый раз, когда Мадонна занимается написанием фильма. В 2011 году, певица написала сценарий, срежиссировала и спродюсировала фильм "МЫ. Верим в любовь (W.E.)". Картина рассказала историю американки Уоллис Симпсон, которая вышла замуж за короля Эдуарда VIII. Премьера киноленти состоялась 1 сентября 2011 года на 68-м Венецианском кинофестивале и была подвергнута жесткой критике и провалилась в прокате.