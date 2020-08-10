Апрель сменился на сентябрь: известна дата выхода нового сезона сериала "Фарго" (Видео)

Новый сезон криминального сериала "Фарго" наконец получил обновленную дату премьеры.

Первая серия четвертого сезона выйдет на канале FX в конце сентября, а именно 27 числа. Об этом сообщает издание Variety.

Изначально создатели сериала планировали запустить новый сезон еще в апреле, но коронавирус внес свои коррективы в съемочный процесс. Из-за карантина не удалось закончить все работы в срок.

Новые серии будут выходить на канале еженедельно, а работу над продакшеном сезона авторы намерены возобновить уже в этом месяце.

Новый сезон криминального сериала поведает о мафиозном клане в американском Канзас-сити, его становлении в 1950 годы и соперничестве с еще одной бандитской группировкой. Главная роль в четвертом сезоне досталась комику Крису Року.