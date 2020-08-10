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Апрель сменился на сентябрь: известна дата выхода нового сезона сериала "Фарго" (Видео)

Апрель сменился на сентябрь: известна дата выхода нового сезона сериала "Фарго" (Видео)
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Новый сезон криминального сериала "Фарго" наконец получил обновленную дату премьеры.

Первая серия четвертого сезона выйдет на канале FX в конце сентября, а именно 27 числа. Об этом сообщает  издание Variety.

Изначально создатели сериала планировали запустить новый сезон еще в апреле, но коронавирус внес свои коррективы в съемочный процесс. Из-за карантина не удалось закончить все работы в срок. 

Новые серии будут выходить на канале еженедельно, а работу над продакшеном сезона авторы намерены возобновить уже в этом месяце.

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Новый сезон криминального сериала поведает о мафиозном клане в американском Канзас-сити, его становлении в 1950 годы и соперничестве с еще одной бандитской группировкой. Главная роль в четвертом сезоне досталась комику Крису Року. 

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Фарго.

Автор:

Телеграф
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